La drôle de passion de DiCaprio pour le catalogue Victoria's Secret Une anecdote du cinéaste Edward Zwick au sujet de Leonardo DiCaprio laisse songeur... 06.02.2024

Le réalisateur oscarisé Edward Zwick évoque cet incident hilarant dans son nouveau livre Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood, qui relate ses trente-neuf ans de carrière.

Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Gigi Hadid, Eva Herzigova et Helena Christensen… elles ont toutes entretenu des relations amoureuses avec le célèbre comédien et la marque de sous-vêtements. Or, le réalisateur du film Blood Diamond, sorti en 2006, raconte une amusante anecdote dans son livre de souvenirs: il aurait trouvé le comédien feuilletant le célèbre catalogue de lingerie. Pour quelle raison ?

« Il semble que Leo était alors entre deux superbes petites amies, écrit Edward Zwick dans son livre. Un matin, je suis entré dans la caravane de maquillage, comme je le faisais souvent, pour discuter avec lui du travail de la journée. Je l'ai trouvé sur la chaise en train d'attendre son tour et j'ai remarqué qu'il feuilletait un catalogue de Victoria's Secret. »

Alors que le réalisateur mettait Leonardo DiCaprio au défi d'expliquer son choix de lecture, Jennifer Connelly, la covedette de l'acteur, s'est jointe à la conversation. « «Qu'est-ce que tu fais ? » ai-je demandé. (Jennifer Connelly) était dans le fauteuil à côté de lui. Sans même se retourner, elle a répondu : «du shopping» », a écrit Edward Zwick.

Cette plaisanterie n’a pas assombri les relations entre les deux comédiens, le réalisateur du Dernier des samouraïs rappelant le lien fantastique que Leonardo DiCaprio partageait avec ses collègues, notamment Jennifer Connelly et Djimon Hounsou. Décrivant l’acteur comme « formidable », Edward Zwick a ajouté : « C'est plus un témoignage de leur camaraderie qu'autre chose ».