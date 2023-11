La famille royale danoise ferait peut-être mieux de tordre le cou aux rumeurs

La relation entre Frederik de Danemark et son épouse Mary est actuellement assombrie par des rumeurs peu recommandables. Jusqu'à présent, le prince héritier et son épouse ont gardé le silence sur une éventuelle liaison. Est-ce une erreur ?

Le prince héritier Frederik du Danemark et la princesse héritière Mary au mariage royal de Sofia Hellqvist et du prince Carl Philip de Suède, le 13 juin 2015 à Stockholm, Suède. Imago

La famille royale danoise traverse une période difficile. Après que les médias espagnols ont récemment publié des photos du prince héritier Frederik le montrant lors d'un séjour à Madrid avec l'actrice Genoveva Casanova, des rumeurs ont circulé sur une possible relation adultère de l'héritier du trône. Casanova a immédiatement démenti ces rumeurs. La femme de 47 ans a même fait appel à un avocat.

La famille royale danoise, quant à elle, a réagi relativement sobrement aux allégations de la presse. «Depuis des années, nous avons pour politique de ne pas commenter ou confirmer les détails relatifs à la protection des données», a écrit le palais dans un communiqué. Et d'ajouter : «Nous souhaitons souligner notre engagement à respecter la vie privée des membres de la famille royale, y compris celle du prince héritier».

La famille royale a raison: Frederik a droit au respect de sa vie privée. Mais la déclaration royale laisse place à l'interprétation. Un démenti clair aurait certainement un autre son de cloche.

Frederik et Mary: 19 ans de mariage

Le fils de la reine Margrethe II et du prince Henrik de Danemark est marié à Mary Donaldson, qu'il a rencontrée en 2000 lors des Jeux olympiques de Sydney, il y a 23 ans. Ils sont mariés depuis 19 ans et ont quatre enfants.

Récemment, Frederik et Mary ont fait plusieurs apparitions publiques ensemble. Il semble que le couple d'héritiers du trône ait voulu mettre les choses au clair en affichant ce message: nous nous soutenons l'un l'autre.

Cependant, l'experte en langage corporel Judi James a noté dans le Daily Mail que la princesse semble plus tendue que d'habitude lors de ses récentes apparitions et se montre plus réservée à l'égard de son mari.

Un démenti clair qui avait porté ses fruits

Même s'il est ennuyeux de démentir constamment des rumeurs dans la presse, dans ce cas précis, cela aurait été extrêmement important, du moins selon les experts en relations publiques.

En février 2022, la famille royale suédoise a démontré qu'une communication claire peut étouffer les rumeurs dans l'œuf: un magazine en ligne avait fait état de rumeurs sur un éventuel divorce entre la princesse héritière Victoria et le prince Daniel.

Les membres de la famille royale suédoise sont alors descendus dans la rue et ont publié une déclaration commune: «Nous sommes conscients que de nombreuses rumeurs négatives se répandent sur notre relation privée. Des accusations de tricherie et de divorce imminent circulent».

Et de poursuivre: «D'habitude, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations. Mais pour protéger notre famille, nous voulons qu'il soit clair une fois pour toutes que les rumeurs qui se répandent sont totalement infondées.»

Avec ce démenti clair, comme l'a d'abord rapporté le site en ligne Adelswelt.de, Victoria et Daniel ont rapidement coupé court aux rumeurs de divorce.