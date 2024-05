Hailie Jade Scott et Evan McClintock se sont dit « oui» après six ans de relation. La fille d'Eminem a fait-part de la nouvelle sur Instagram.

La fille d'Eminem, Hailie Jade Scott, a épousé son compagnon Evan McClintock. Covermedia

Covermedia

La fille du rappeur et de son ex-femme Kim Scott, âgée de 28 ans, a annoncé sur Instagram lundi 20 mai qu'elle et Evan McClintock s'étaient mariés. « Je me suis réveillée en tant qu'épouse cette semaine», a écrit la jeune femme en légende de plusieurs photos de cette journée spéciale.

« Nous n'aurions pas pu rêver d'un plus beau week-end de célébration. Nous avons versé tant de larmes de bonheur, nous avons ri et souri, et nous avons ressenti tant d'amour. Evan et moi sommes très reconnaissants à toute la famille et aux amis qui ont fait le déplacement pour nous soutenir et participer à ce nouveau chapitre de notre vie en tant que mari et femme», a-t-elle poursuivi.

Les photos comprenaient un cliché du couple s'embrassant à l'extérieur du lieu du mariage, qui était couvert de fleurs blanches, ainsi qu'une photo d'Evan, ému, pendant la cérémonie.

Hailie Jade Scott, qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux, et son mari se sont rencontrés alors qu'ils étaient étudiants à l'université d'État du Michigan. Le couple a annoncé ses fiançailles après six ans de relation dans un post Instagram en février de l'année dernière. « Récapitulatif d'un week-end décontracté... 2.4.23. Je t'aime @evanmcclintock11», avait alors écrit Hailie Jade Scott, à côté d'une série de photos d'Evan McClintock à genoux et du couple ouvrant une bouteille de champagne.

Covermedia