Shiloh Jolie-Pitt veut légalement s'appeler uniquement Shiloh Jolie, selon The Blast. A la suite du conflit qui oppose ses parents, la jeune fille de 18 ans prend ses distances avec Brad Pitt.

Shiloh avec sa mère Angelina Jolie en 2021 à Rome. Keystone

Covermedia

Shiloh, la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, a entamé des démarches juridiques pour ne plus porter le nom de famille de son père.

La jeune femme a demandé à devenir officiellement Shiloh Jolie, selon des documents obtenus par The Blast. On peut y voir qu'elle a coché « personnel» dans sa demande légale comme raison de vouloir abandonner le nom de famille de son père. Elle a déposé le dossier le 27 mai, jour de son 18e anniversaire.

Cette décision intervient alors que la procédure de divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie est toujours en cours. L'acteur a des relations tendues avec ses six enfants depuis qu'il s'est séparé de la comédienne en 2016. Deux des sœurs de Shiloh, Zahara et Vivienne, ont déjà cessé d'utiliser le nom de leur père en public, mais Shiloh serait la première à entamer une démarche officielle.

Vivienne, 15 ans, est connue sous le nom de Vivienne Jolie dans une comédie musicale dans laquelle elle joue, tandis que Zahara, 19 ans, s'est présentée à l'université sous le nom de Zahara Marley Jolie l'année dernière, dans une vidéo partagée par Essence. Le fils aîné du couple, Maddox, 22 ans, « n'utilise pas le nom de famille de Pitt sur les documents qui ne sont pas légaux et utilise plutôt Jolie», selon un article de Us Weekly datant de 2021. Il avait été adopté par Angelina Jolie seule.

La relation chaotique entre Brad Pitt et ses enfants découlerait d'un incident survenu dans un jet privé en 2016, au cours duquel il serait devenu violent avec sa famille. En 2020, le deuxième fils du couple, Pax Thien, aujourd'hui âgé de 20 ans, aurait écrit sur son compte privé d'un réseau social: « Joyeuse fête des pères à ce trou du cul de classe mondiale! Tu as prouvé à maintes reprises que tu étais une personne terrible et méprisable. Tu n'as aucune considération ou empathie envers tes 4 plus jeunes enfants qui tremblent de peur en ta présence.»

Brad Pitt et Angelina Jolie se sont mariés en 2014 après dix ans de vie commune. Ils ont six enfants, Maddox, Zahara, Pax, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox.

