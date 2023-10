«La joie de vivre a disparu» - Bruce Willis serait très diminué

Glen Gordon Caron a donné des nouvelles de Bruce Willis. Le créateur de la série Clair de Lune a décrit un acteur très diminué dans une interview pour le New York Post.

L’état de santé de Bruce Willis s’est encore aggravé ces derniers temps. IMAGO/ZUMA Wire

Glen Gordon Caron, le créateur de la série Clair de Lune, qui a fait de Bruce Willis une star, a évoqué le déclin de l'acteur.

Dans une interview pour le New York Post, le producteur a raconté avoir essayé de rendre visite à la star de sa série chaque mois depuis que son aphasie et sa démence lui ont été diagnostiquées. « Je ne m'y tiens pas toujours mais j'essaie, et je lui parle à lui ainsi qu'à sa femme (Emma Heming Willis) et j'ai une relation informelle avec ses trois enfants plus âgés. J'ai vraiment essayé de rester dans sa vie », a-t-il déclaré.

La maladie de l'acteur a été diagnostiquée pour la première fois en mars 2022 et Glen Gordon Caron a révélé que la capacité de la star à communiquer avait fortement diminué depuis. « Ce qui est tellement hallucinant (avec sa maladie), c'est que si vous avez déjà passé du temps avec Bruce Willis, (vous savez que) personne n'avait plus de joie de vivre que lui. Il aimait la vie et... adorait se réveiller chaque matin et essayer de vivre pleinement sa vie », a-t-il poursuivi.

Expliquant que l'acteur le reconnaissait encore, il a ajouté: « Il n'est pas totalement verbal, c'était un grand lecteur, il ne voulait pas que quiconque le sache, mais il ne lit plus maintenant. Toutes ces compétences linguistiques ne lui sont plus accessibles, et pourtant il est toujours Bruce. Quand tu es avec lui, tu sais qu'il est Bruce et tu es reconnaissant qu'il soit là... mais la joie de vivre a disparu. »

Avant que l'état de Bruce Willis ne s'aggrave, Glen Gordon Caron lui a annoncé que Clair de Lune avait été acquis par Hulu et serait diffusé en streaming. « Je sais qu'il est vraiment heureux que la série soit disponible pour les gens, même s'il ne peut pas me le dire, a-t-il conclu. Quand j'ai pu passer du temps avec lui, nous en avons parlé et je sais qu'il est tout excité. »

Covermedia