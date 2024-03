La reine Camilla a reçu en mains propres, sur un marché, des messages chaleureux pour la princesse Catherine. Elle a promis de transmettre ces vœux de bon rétablissement à Kate Middleton.

La reine Camilla va se faire l’ambassadrice des fans de la princesse Catherine rencontrés lors d’un déplacement officiel. Covermedia

Covermedia

Lors d'une visite au marché de Shrewsbury, en Angleterre, l'épouse de Charles III a reçu des messages de la part de sympathisants afin qu’elle les transmette à la princesse Catherine, qui a récemment révélé qu'elle suivait un traitement contre le cancer.

« Je vais les envoyer à Catherine. Elle sera ravie», a déclaré la reine Camilla, 76 ans, après avoir reçu des affichettes de la part de deux jeunes filles. « Je sais qu'elle sera ravie. Je ferai en sorte qu'elle sache que cela vient de vous. Merci beaucoup, beaucoup», a-t-elle ajouté.

Sur l'une des affichettes écrites à la main, on pouvait lire: « Envoyez notre amour à Kate».

Depuis que la princesse de Galles a révélé, dans une déclaration vidéo publiée par le palais de Kensington vendredi 22 mars (24), qu'elle suivait une chimiothérapie préventive, les manifestations de soutien et d’affection affluent de toute parts.

« En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres et, à l'époque, on pensait que mon état n'était pas cancéreux», a déclaré la princesse dans la vidéo. « L'opération s'est déroulée avec succès, mais les tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive, et j'en suis maintenant aux premiers stades de ce traitement.»

En raison de ce traitement et du besoin de se reposer, Catherine et son mari, le prince William, n'assisteront pas à la traditionnelle messe de Pâques à laquelle assiste la famille royale le dimanche. Ils sont actuellement avec leurs enfants dans leur manoir d'Anmer Hall, dans le Norfolk.

L'époux de la reine, le roi Charles III, suit également un traitement contre le cancer.

