La reine Camilla a reçu personnellement lors d’une cérémonie sa propre Barbie pour son rôle dans la fondation WOW en faveur de l’autonomie des filles et femmes. Un exemplaire unique, évidemment.

L'événement a marqué la fin de la tournée en bus du festival WOW Girls de la Fondation des femmes du monde, après la Journée internationale des droits des femmes. Pour célébrer le rôle de la reine Camilla en tant que présidente de la fondation WOW et le travail de la fondation en faveur de l'autonomisation des filles et des femmes, Mattel a créé une poupée Barbie unique à l'effigie de la reine, dotée d'un badge WOW.

La poupée a été présentée à la reine lors de la réception, à laquelle assistait également l'actrice Helen Mirren, qui avait elle-même reçu une poupée Barbie spéciale la semaine dernière.

« Depuis 1959, l'objectif de Barbie est de montrer aux filles qu'elles ont le choix. À l'occasion du 65e anniversaire de Barbie, nous sommes fiers de travailler avec d'incroyables partenaires mondiaux, dont la Fondation Women of the World, afin d'inspirer un mouvement plus large qui modifie la façon dont la société perçoit et soutient les rêves des filles. Aujourd'hui, nous sommes honorés de célébrer Sa Majesté la Reine et l'engagement de la Fondation WOW en faveur de l'autonomisation des filles», a déclaré Krista Berger, vice-présidente principale de Barbie et responsable mondiale des poupées chez Mattel.

Avant son décès en septembre 2022, feue la reine Élisabeth II avait également reçu une poupée Barbie, bien qu'elle ne l'ait pas acceptée personnellement.

La poupée de Camilla est vêtue d'un ensemble inspiré de sa garde-robe, comprenant une robe bleu cobalt de Fiona Clare (tirée du portrait du couronnement), une cape noire d'Amanda Wakeley, des talons noirs d'Eliot Zed, un sac à main noir de Launer et un bracelet de Van Cleef & Arpels.

