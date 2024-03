La sosie de Kate: «J'étais au travail à ce moment-là»

Heidi Agan, sosie de Kate Middleton, a déclaré qu'en dépit des spéculations, il ne s'agit pas d'elle dans la nouvelle vidéo de la princesse.

La princesse Catherine a son sosie, Heidi Agan (photo), qui n’est pas sa doublure officielle, et celle-ci est convoquée dans le flot de rumeurs. imago/CTK Photo

Depuis l’hospitalisation de l'épouse du prince William, le silence radio la concernant, les bourdes des services de communication et de rares photos floues « volées » en voiture, les rumeurs explosent en Grande-Bretagne, et ailleurs.

La récente vidéo (non floue !) où l’on voit Catherine et son mari souriant alors qu'ils transportent des sacs de courses sur le parking d'un supermarché, ne fait que relancer la machine. Toute image devient suspecte et les internautes se sont demandé s'il s'agissait bien du couple princier.

«Les gens pensent que c'est moi, mais ce n'est pas le cas»

Le Mirror est même allé interviewer Heidi Agan, qui est connue pour être « officiellement » le sosie de la princesse, à la manière d’un sosie d’Elvis Presley.

« Il y a évidemment eu des spéculations sur le fait de savoir si c'était Kate et William sur ces images et ces photos, a déclaré la jeune femme de 43 ans au Mirror. En fait, mes propres réseaux sociaux sont devenus fous car les gens pensent que c'est moi, mais je sais que ce n'est pas le cas. »

«J'étais au travail à ce moment-là»

Ce n’est donc pas elle et elle le prouve : « J'étais au travail à ce moment-là, donc je sais que ce n'est pas moi », a-t-elle affirmé. Mieux encore : elle pense que la vidéo est authentique. « Je crois à 100 % qu'il s'agit de Kate Middleton et de William dans cette vidéo. »

Lasse de ces rumeurs et fantasmes, le sosie princier est sur la même ligne que le palais : elle a déclaré que les discussions en ligne sur l'état de santé de Kate Middleton et sur le lieu où elle se trouve doivent cesser. Pour Heidi Agan, la princesse « est donc en vie, et nous pouvons en être sûrs ».

« Tout cela est allé trop loin. Cela a commencé comme une blague sur «où est Kate», mais maintenant cela a tourné au drame, alors il faut que cela cesse », estime-t-elle.

Pas sûr que son avis influe sur le cours des événements, qui s’emballe de jour en jour.