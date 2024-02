Hilary Swank a révélé pourquoi elle a choisi les prénoms Aya et Ohm pour ses jumeaux de 10 mois.

L'actrice a révélé les prénoms de ses enfants pour la première fois le jour de la Saint-Valentin, et elle vient d’en donner la signification.

« Aya était une réfugiée syrienne que nous avons rencontrée au Liban. C'était une jeune fille courageuse et pleine de lumière qui traversait une période très difficile, a-t-elle déclaré à Today. Mon mari et moi nous sommes dit : «Elle est si belle. Quel beau prénom !» Et Ohm est considéré comme le premier son universel et unit tous les peuples, alors tout cela semblait tout à fait approprié. »

L’actrice de P.S. I Love You a eu ses jumeaux avec son mari Philip Schneider en avril 2023. IMAGO/Cover-Images

Hilary Swank, âgée de 49 ans, a déclaré à l'émission Today que devenir mère avait été plus merveilleux que ce qu'elle avait pu imaginer.

« Je pense que toutes les mamans m'ont dit : «Oh, prépare-toi à vivre la plus grande joie de ta vie», et je me suis dit : «Oh, non, je sais ce que c'est que la grande joie. J'ai cinq chiens. Je comprends» », a-t-elle raconté. Ensuite, vous avez des bébés et vous vous dites : «Oh, l'amour est si vaste. C'est tellement incroyable». C'est tellement joyeux et chaque jour où vous vous réveillez avec eux est le plus important ».