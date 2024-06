Laeticia Hallyday a envoyé sur Instagram un tendre message à sa maman. La femme d'affaires l'a accompagné d'une jolie vidéo.

Laeticia Hallyday a rendu un chaleureux hommage à sa « douce maman», Françoise, à l'occasion de son anniversaire.

Face à une courte vidéo sur Instagram où l'on voit la mère et la fille, qui se ressemblent énormément, s'enlacer et s'embrasser, sur fond d'un extrait musical de Retiens les rêves, une chanson de Grand Corps Malade, Laeticia Hallyday a écrit un message d'anniversaire à sa maman que seraient bien heureuses de recevoir toutes les mamans!

Comparant joliment celle qui lui a donné le jour à notre astre solaire, Laeticia Hallyday écrit: « un tour de soleil en plus... et tu continues à être notre lumière qui nous guide.»

La fille, elle-même maman de deux grandes adolescentes, met ensuite en avant les « qualités» de celle qu'elle « aime plus que tout». « Tellement reconnaissante pour toi, ta douceur, ta délicatesse, ta tendresse, ta joie de vivre, tes éclats de rires, ta gourmandise épicurienne, ta bienveillance et mille autres qualités qui te rendent si unique et si précieuse nous comblent de bonheur tous les jours. Je t'aime plus que tout», a écrit Laeticia Hallyday.

Un message qui a ému ses fans, dont une est touchée par « cet amour indéfectible entre une maman et sa fille».

