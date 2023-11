Jade et Joy harcelées: «C'est extrêmement douloureux pour elles»

Laetitia Hallyday est effarée des commentaires négatifs ou injurieux reçus par ses filles sur les réseaux sociaux. Elle s'en est émue sur RTL.

Les filles de Laetitia et Johnny Hallyday, Jade et Joy, postent régulièrement des photos sur les réseaux sociaux. Au quotidien, elles doivent faire face à des torrents de haine déversés en ligne par des anonymes, raconte Laetitia. Imago

Les filles de Laetitia et Johnny Hallyday, Jade et Joy, postent régulièrement des photos sur les réseaux sociaux.

Hélas, cette activité n'est pas sans conséquences, et elles doivent faire face à des torrents de haine déversés en ligne par des anonymes. Une violence qui, forcément, les atteint et émeut leur mère, qui a demandé sur les ondes de RTL que cesse ce harcèlement.

« C'est extrêmement douloureux pour elles. C'est tous les jours sur les réseaux sociaux. J'essaie de les protéger comme je peux. On en parle beaucoup. Elles sont touchées, très atteintes, C'est d'une violence, ça dépasse l'entendement. Cette violence est gratuite, cachée derrière un ordinateur. Avec des mots qui font mal, qui abîment, qui peuvent vous cabosser toute votre vie », tonne-t-elle.

Et de rappeler que ses filles, qui sont âgées de 15 et 19 ans, ont perdu leur père voilà seulement six ans. « Elles ont déjà vécu un deuil difficile, des histoires de famille compliquées sur la place publique. Et je suis toute seule à les élever... Ce n'est pas facile », conclut-elle.

Si les réseaux sociaux donnent un sentiment d'anonymat, il n'en est rien et le cyberharcèlement est puni par la loi.

Covermedia