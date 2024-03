Lara Fabian n’a pas connu des débuts faciles. L’interprète de Je t’aime s’est confiée sur le plateau de l’émission de France 2 Quelle époque! sur son début de carrière difficile. Lara Fabian ne s’est pas laissé abattre malgré des critiques acerbes, voir cruelles, au début de sa carrière.

La chanteuse de 54 ans est revenue hier pour l’émission Quelle époque! sur les terribles remarques qui ont été faites « devant elles», notamment sur son physique, lorsqu’elle essayait encore de percer dans la musique. La présentatrice du show, Léa Salamé, en a cité quelques-unes: «Tu chantes trop bien; Tu n'y arriveras jamais; On n'a pas besoin d'une Mireille Mathieu; De toute façon, elle est grosse; Quand on est moche, on ne fait pas ce métier.»

Or la chanteuse belgo-canadienne, qui n’a visiblement pas mâché pas ses mots dans le tube J’y crois encore, a affirmé avoir tourné ces critiques à son avantage. «Tous ces empêchements, toutes ces impossibilités annoncées par les autres ont été mes plus grands maîtres, mes plus grands enseignements, finalement», a-t-elle déclaré. «Ça a été extraordinaire de voir à quel point j'étais résiliente, résistante.»

Face à ce métier qui, selon elle, «l'a choisie», Lara Fabian a dû compter davantage sur son courage que son talent pour avancer. « Il m'a fallu beaucoup plus de courage que de talent pour traverser. Et finalement, c'est ce qui a été le plus grand cadeau mal emballé de ma vie, c'est de me mettre à l'épreuve», a-t-elle concédé. Elle a aussi remercié ses détracteurs pour lui avoir permis, entre autres, de « mesurer ce que c'était d'être aimée vraiment».

Lara Fabian a vu sa carrière décoller en 1997 après la sortie de son album Pure, grâce notamment au succès des tubes Je t’aime et Tout. Elle a ensuite sorti une dizaine d'autres albums, s'est fait connaître dans plusieurs langues à l'international et a participé à des émissions de télévision musicales, dont Les Enfoirés et The Voice sur TF1 et au Québec.

Covermedia