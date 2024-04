Le divorce du couple princier grec surprend tout le monde

En Grèce, la monarchie a été abolie. Pourtant, le divorce du prince Nikolaos et de la princesse Tatiana fait la une des journaux.

Le prince Nikolaos et la princesse Tatiana ont mis fin à leur relation. Ils n'ont pas d'enfants. imago/ZUMA Press

PA/fts/Trad Valérie Passello

Un mariage se termine dans l'ancienne famille royale grecque: le prince Nikolaos de Grèce et du Danemark, âgé de 54 ans, et la princesse Tatiana, âgée de 43 ans, divorcent après presque 14 ans de mariage.

La décision a été prise «d'un commun accord», a annoncé la famille sur son site Internet vendredi après-midi. Elle a été prise «avec beaucoup de soin et de respect mutuel» et reflète «la profonde appréciation qu'ils ont l'un pour l'autre et pour leur vie commune», poursuit le communiqué.

Le couple s'était dit «oui» lors d'un mariage de rêve sur l'île grecque de Spetses en 2010.

«Une bombe»

Les médias grecs ont parlé d'une «bombe» et d'une décision «inattendue». Dans sa déclaration, la famille souligne la bonne coopération entre les deux futurs ex-époux et demande que leur vie privée soit respectée.

Leurs interactions futures «continueront à être guidées par les mêmes principes de respect et de compréhension mutuels» et leur relation sera «basée sur une forte amitié».

Nikolaos et Tatiana Blatnik, d'origine vénézuélienne, souhaitent continuer à vivre en Grèce, le pays qu'ils considèrent tous deux comme leur patrie. Ils n'ont pas d'enfants.

Le prince est le fils du dernier roi de Grèce, Constantin II, décédé en janvier 2023, et de son épouse Anna Maria du Danemark. La monarchie en Grèce a été abolie à la suite d'un référendum en 1974.