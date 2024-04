Le prince Harry a désigné les États-Unis comme son nouveau domicile principal. Le Daily Mail a obtenu cette information par le biais des documents de déclaration d’une entreprise du duc de Sussex.

Le prince Harry semble avoir résolument adopté le pays d’origine de son épouse, Meghan Markle. Covermedia

Les documents de déclaration d’une entreprise fondée par le prince Harry en 2019, Travalyst, ont été déposés avec les nouveaux détails du cadet de Charles III. Comme le relaye le Daily Mail, le « nouveau pays/état» de résidence du duc de Sussex est dorénavant les États-Unis.

Basée à Londres, Travalyst est une société à but non lucratif qui promeut une façon écologique de voyager. Lorsque le prince Harry l’a fondée cinq ans plus tôt, son lieu de résidence était le Royaume-Uni. Selon le Daily Mail, cela indique que le petit frère du prince William n'a pas l'intention de revenir vivre dans son pays natal de manière permanente dans un avenir proche, contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient entendre.

Le prince et son épouse se sont installés en 2020 aux États-Unis, où ils vivent aujourd'hui avec leurs deux enfants, le prince Archie, quatre ans, et la princesse Lilibet, deux ans, à Montecito, en Californie. Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leur résidence britannique, Frogmore Cottage, en 2023, et n'ont donc plus de résidence officielle au Royaume-Uni.

Lorsqu'ils visitent le pays, ils doivent désormais loger chez des amis ou à l'hôtel. « Pour l'instant, je suis chez moi aux États-Unis», a déclaré le duc de 39 ans lors d'une interview accordée à Today en 2022. « Et c'est aussi ce que je ressens. Nous avons été accueillis à bras ouverts et nous avons une communauté formidable à Santa Barbara.»

