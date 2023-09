Harry rend hommage à Elizabeth II: «Elle nous regarde ce soir»

Cela fait un an que la reine Elizabeth II est décédée. Le prince Harry lui a rendu hommage lors d'un discours.

Prince Harry

Le prince Harry a rendu hommage à la reine Elizabeth II pour le premier anniversaire de sa mort.

Le duc de Sussex a rendu hommage à sa grand-mère décédée lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise des prix WellChild à Londres, jeudi (7 sept. 23).

« Comme vous le savez, je n'ai pas pu assister à la remise des prix l'année dernière, car ma grand-mère est décédée, a-t-il déclaré au public. Comme vous le savez probablement aussi, elle aurait été la première personne à insister pour que je vienne quand même pour être avec vous tous au lieu d'aller la voir».

« Et c'est précisément la raison pour laquelle je sais qu'un an plus tard, elle nous regarde tous ce soir, heureuse que nous continuions ensemble à mettre en lumière une communauté aussi incroyable» , a-t-il poursuivi

Le prince Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, ont annulé leur participation aux WellChild Awards 2022, les médecins s'étant montrés « préoccupés» par l'état de santé de la souveraine. Le prince s'était rendu en Écosse pour dire au revoir à sa grand-mère, mais il était encore en route pour le château de Balmoral lorsque celle-ci est décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans.

Les WellChild Awards récompensent chaque année une organisation caritative au profit d'enfants gravement malades et des professionnels qui s'occupent d'eux. Le prince Harry, mécène de WellChild, a assisté seul à la remise des prix. Demain, il assistera à la cérémonie d'ouverture des Invictus Games à Düsseldorf, en Allemagne.

En ce qui concerne ses projets de commémoration du premier anniversaire de la mort de la reine, un représentant du couple a déclaré à People: « Le duc, la duchesse et leur famille reconnaîtront et honoreront en privé la reine à l'occasion de l'anniversaire de son décès.»

Son frère, le prince William, et son épouse, Catherine, princesse de Galles, assisteront vendredi à un court service privé à la cathédrale de St. Davids au pays de Galles.

Covermedia