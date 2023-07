Le prince William réclame un loyer à son père Charles!

L'atmosphère serait tendue entre William et le roi Charles III. La raison: le prince souhaite louer l'une des résidences préférées du monarque. Pour y passer ses vacances, le roi devra passer à la caisse comme les autres, a tranché son fils.

Le prince a décidé de louer le cottage préféré du roi pour les vacances. Son père Charles III devra également payer un loyer s'il veut y passer la nuit. (archives) Keystone

Le Prince William a décidé de louer le domaine de Llwynywermod au Pays de Galles. Après la mort de la reine Élizabeth, William est en charge du domaine du duché de Cornouailles. La responsabilité de la résidence préférée du roi Charles est donc entre ses mains.

Et le prince a pris une décision: tous ceux qui veulent y passer leurs vacances devront payer leur séjour. Cela signifie que le roi devra retirer ses meubles et ses effets personnels du cottage. Et s'il veut séjourner dans le domaine à l'avenir, il devra payer comme un touriste normal.

Le roi Charles «contrarié»

Cette décision a choqué les membres de la famille royale, écrit le Daily Mail. Llwynywermod était considéré comme le domaine préféré du roi, qui passait une ou deux semaines par an dans ce cottage pittoresque.

Un initié affirme que «le roi était plutôt contrarié, mais c'était l'accord». Comme Charles est très attaché au bâtiment, il souhaite continuer à l'entretenir.

Combien coûtera le loyer ?

En 2007, Llynywermod a été acheté par le duché de Cornouailles pour servir de résidence au prince de Galles. Depuis le XIVe siècle, il est géré par l'héritier du trône. Charles, alors prince de Galles et duc de Cornouailles, a fait restaurer la maison de campagne après l'achat.

Selon l'initié, il reste au roi une petite consolation : «Il pourra continuer à y passer ses vacances, mais versera une somme d'argent au duché. Le reste du temps, il sera loué». Le prix : l'équivalent d'environ 2700 francs suisses par semaine.