Le prince William évoque l'état de santé de sa famille

Le prince William s'est exprimé publiquement pour la première fois sur le cancer du roi Charles III. Le prince de Galles assistait mercredi soir (7 février 24) à un gala de charité au profit du London Air Ambulance Service.

Lundi (5 février 24), le palais de Buckingham a annoncé qu'un cancer avait été diagnostiqué chez Charles III et qu'il recevrait un traitement.

Son fils William a assisté mercredi soir à un gala de charité au profit du London Air Ambulance Service et a remercié les sympathisants pour leur soutien après l'annonce. Le prince de Galles, âgé de 41 ans, a salué les fans rassemblés à l'extérieur de la salle du centre de Londres. Tom Cruise participait également à l'événement.

Lorsque le prince William est monté sur scène pour prononcer un discours, il a évoqué les événements récents qui touchent sa famille.

« Bonsoir. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier pour les gentils messages de soutien adressés à Catherine et à mon père, en particulier ces derniers jours. Cela représente beaucoup pour nous tous. »

Il a même plaisanté sur la situation de la famille royale en ajoutant: « On peut dire que ces dernières semaines ont été plutôt «médicales». J'ai donc pensé qu'un événement d'ambulance aérienne serait une bonne idée pour m'éloigner de tout cela! »

Le gala de charité était le deuxième engagement royal de la journée du prince William, qui a également organisé une cérémonie d'investiture au château de Windsor. Cette cérémonie marquait le retour du fils du roi à ses fonctions royales, après avoir pris le temps de s'occuper de son épouse, Catherine, princesse de Galles, à la suite de son opération de l'abdomen planifiée.

Charles envoie un communiqué à la Grenade

Le roi Charles s'est également exprimé publiquement pour la première fois depuis que le diagnostic de son cancer a été révélé. Mercredi soir, le roi, âgé de 75 ans, a rendu hommage à la Grenade à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de ce pays des Caraïbes.

« Mon épouse et moi-même gardons un souvenir très particulier de notre visite sur votre belle «île aux épices» il y a cinq ans, et de l'accueil chaleureux et touchant que vous nous avez réservé », a déclaré le roi dans un communiqué. « Je ne peux que vous dire à quel point je regrette de ne pas pouvoir être avec vous en personne pour marquer cette étape importante et de ne pouvoir partager un Oil Down avec vous tous! Mes pensées vont à tous les habitants de la Grenade. Ma famille se joint à moi pour vous adresser ses plus sincères félicitations. »

Entre-temps, le plus jeune fils du roi, le prince Harry, a repris l'avion pour la Californie, 26 heures seulement après son arrivée au Royaume-Uni pour rendre visite à son père, après l'annonce du diagnostic de cancer. Le duc de Sussex a été aperçu à l'aéroport londonien de Heathrow mercredi après-midi, après vu son père mardi.

