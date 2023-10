Tout récemment, la duchesse Meghan et le prince Harry se sont offert des vacances romantiques aux Caraïbes sur une île de luxe. Mais les apparences peuvent être trompeuses: Meghan ne se sentirait pas bien du tout et ses amis les plus proches seraient très inquiets.

Un initié révèle que des amis s'inquiètent de l'état de santé de Meghan. Imago

Entre les plages de sable fin et l'eau de mer bleu azur, la duchesse Meghan (42 ans) et le prince Harry (39 ans) ont pris du bon temps sur la petite île raffinée de Canouan à la mi-octobre. Cette destination luxueuse fait partie de l'État caribéen de Saint-Vincent-et-Grenadines.

L'île de luxe offre tout ce que l'on peut désirer : des villas élégantes conçues par des architectes italiens - avec bien sûr vue sur la mer et service de majordome. Canouan est un refuge luxueux - idéal pour les familles et les amis, annonce le resort sur son site Internet.

Toutefois malgré ces vacances de rêve, la duchesse Meghan serait loin d'aller bien. Ses amis s'inquièteraient beaucoup pour elle, relatent les observateurs royaux.

«Les factures s'accumulent»

Lors d'une récente rencontre réunissant des personnalités, Meghan a parlé de ses enfants Archie (4 ans) et Lilibet (2 ans). Des sujets tels que la santé mentale et le bien-être des enfants à l'ère du numérique étaient au programme. Meghan y a déclaré : «Être mère est la chose la plus importante dans ma vie - en dehors d'être une épouse».

Mais un initié raconte au magazine «In Touch Weekly» que d'autres soucis, matériels ceux-ci, préoccupent la duchesse : «Quelque chose ne va pas. Elle ne prend visiblement pas soin d'elle et semble terriblement maigre». La raison? «Meghan court d'un rendez-vous à l'autre et elle a peur de l'avenir». Sa situation financière lui donnerait même mal au ventre.

La source affirme : «L'argent est définitivement un problème. Et ses factures s'accumulent». Un élément pourrait lui donner raison: en juin de cette année, le géant du streaming Spotify a résilié prématurément le contrat de plusieurs millions avec les Sussex. Il attendait plus d'eux, avait alors justifié le patron de la plateforme.