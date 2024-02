Iris Mittenaere a dévoilé sur Instagram un extrait d'Influence(s), le documentaire de Prime Video sur les influenceurs, qui sortira le 28 février prochain. Mais un passage où son fiancé, Diego El Glaoui, lui parle mal a provoqué l'indignation des internautes.

Les internautes sont outrés de la façon dont Diego El Glaoui parle à Iris Mittenaere, sa fiancée !

Cette dernière a en effet publié un extrait du documentaire sur les influenceurs, Influence(s), dans lequel elle apparaît avec son compagnon. Un passage, dans lequel il lui parle mal, n'a pas manqué de faire réagir la Toile et les abonnés Instagram de l'ancienne Miss Univers.

« Y'a pas que toi dans la life, tu vas vite te calmer! Vas-y tu casses les c*uilles! », peut-on entendre dire son fiancé et également PDG de l'agence qui la représente, We Are Influence.

Des propos épinglés par de nombreux internautes : « Le mariage n'est pas pour demain à mon avis », « La rumeur dans Paris dit que c’est là qu’on apprend la fin de l’histoire du couple. Alors vrai ou pas? Qu’il fallait attendre la diffusion pour faire des annonces », « L’amour ça commence par le respect et clairement il n’a pas l’air d’en avoir beaucoup pour Iris », peut-on notamment lire.

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui n'ont pour l'instant pas réagi aux commentaires sur cette bande-annonce.

