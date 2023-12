Mika a récemment perdu sa mère, décédée des suites d’un cancer du cerveau. Une disparition douloureuse qui a beaucoup inspiré l'artiste pour Que ta Tête Fleurisse Toujours, son nouvel album, comme il l’a confié sur le plateau de Sept à Huit.

Dimanche (17 décembre 23), Mika était l’invité du portrait de la semaine de Sept à Huit. Covermedia

L’occasion pour l’artiste de faire la promotion de Que ta Tête Fleurisse Toujours, son sixième album, mais aussi et surtout d’aborder la disparition de sa mère qui est à la source de ce nouvel opus.

En effet, il doit le titre de cet album à sa mère qui lui avait offert ces mots écrits en légende d’un dessin réalisé pour son anniversaire, avant qu’elle ne succombe des suites d’un cancer du cerveau.

« Je suis à distance, je suis en train de faire des concerts. Ma sœur me dit qu’elle insiste pour avoir l’Ipad. Sur un Ipad, elle pouvait dessiner, car elle ne pouvait plus écrire. Donc elle m’a fait ce dessin », a raconté Mika dans l’émission de TF1 présentée par Audrey Crespo-Mara. « Elle me l’envoie, ça lui a pris des heures. C’est un portrait de moi tout naïf avec une marinière et il y a des fleurs qui sont en train de sortir de ma tête. Et il y a ce message: «Joyeux anniversaire, je te souhaite que ta tête puisse fleurir toujours». »

Un message aussi tendre que déchirant que le chanteur de 40 ans a pris comme des « instructions » pour le reste de sa vie que voulait lui transmettre sa mère avant de partir. Pour lui, sa mission est claire: « Continuer d’avoir des idées », « les transformer en réalité », et « ne pas gaspiller un millimètre de cette chose jusqu’à la fin ».

