Au pouvoir depuis seulement quelques semaines et déjà en vacances ? Le nouveau roi du Danemark, Frederik X, profite actuellement de la neige avec sa famille à Verbier. Un séjour à la montagne qui n'enchante pas les Danois.

Frederik et Mary de Danemark avec leurs quatre enfants à Verbier en 2020. IMAGO

Moins d'un mois qu'il a été fait roi du Danemark, après l'abdication de sa mère, et voilà que Frederik X est déjà en vacances, en Suisse, dans son chalet de Verbier, accompagné de sa femme Mary et de leurs quatre enfants.

Si l'on en croit les médias, cette pause, si peu de temps après l'entrée en fonction du nouveau monarque, n'est pas bien vue par de nombreux Danois.

Les habitants du pays scandinave auraient manifestement souhaité que le nouveau couple royal fasse preuve de plus de dynamisme à l'aube d'une nouvelle ère. Au lieu de cela, Margrethe II doit donc temporairement rendosser son rôle de chef d'État, en remplacement de son fils Frederik et de son petit-fils Christian.

Seulement deux audiences et un voyage à l'étranger

A ceux qui pensent que Frederik, en tant que nouveau roi du Danemark, souffre d'un agenda chargé et enchaîne les rendez-vous, détrompez-vous : depuis son accession au trône le 14 janvier, le nouveau régent a eu deux audiences et un voyage de trois jours à l'étranger, en Pologne.

Ce qui n'a pas non plus été bien accueilli par la population danoise, c'est le fait que les traditionnelles vacances au ski de Frederik et de sa famille en Suisse aient été tenues secrètes.

Faux pas ou acte délibéré ? Quoi qu'il en soit, à l'exception d'une audience publique le 19 février prochain, l'agenda royal devrait être vide pour le reste du mois. Le nouveau roi a-t-il peur de travailler ? C'est en tout cas ce que les critiques reprochent à Frederik.

En 2023, Frederik a travaillé 123 jours

«Dans l'agenda de Frederik, il n'y a jamais eu de signe qu'il eut été surmené», dévoile Kim Bach, journaliste du «Ekstra Bladet», un tabloïd danois. Et d'ajouter : «Si l'on compare le nombre de jours de travail officiels des collègues de Frederik dans les autres maisons royales, il est clair que Frederik se situe au bas de l'échelle».

La rédaction de l'«Ekstra Bladet» a voulu en savoir plus et a donc calculé, sur la base du calendrier royal officiel, à quel point Frederik avait été assidu ces dernières années.

Et il s'avère que le résultat ne donne pas vraiment une bonne image du nouveau roi danois : sa charge de travail en 2022 s'élevait à un total de 70 jours de travail. L'année dernière, Frederik a tout de même travaillé 123 jours, sa mère ayant été longtemps absente en raison de son opération du dos.