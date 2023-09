«Il savait qu'il ne fallait pas toucher mon visage, à ce qui rapportait de l'argent»

Linda Evangelista a déclaré que son ex-mari, Gérald Marie, avait été violent physiquement avec elle. Elle s'est confiée dans le documentaire The Super Models, diffusé par Appel TV+.

Linda Evangelista a affirmé avoir été abusée par son ex-mari Gérald Marie. Covermedia

Lors d'une apparition dans le documentaire Apple TV+, The Super Models, la star canadienne des podiums a parlé de son mariage avec l'homme aujourd'hui âgé de 73 ans, qui a été accusé d'avoir violé plusieurs femmes en 2020.

« J'ai appris que j'étais peut-être dans une mauvaise relation, a-t-elle déclaré à propos de leur mariage. C'est plus facile à dire qu'à faire de quitter une relation abusive. Je comprends ce concept, parce que je l'ai vécu. Si seulement c'était juste une question de dire: «Je veux divorcer, à bientôt»... mais ça ne marche pas comme ça. »

Elle a ajouté: « Il savait qu'il ne fallait pas toucher mon visage, ne pas toucher à ce qui rapportait de l'argent, vous savez? »

Linda Evangelista et Gérald Marie ont été mariés de 1987 jusqu'à leur séparation en 1993. « Je l'ai épousé quand j'avais 22 ans et je suis partie à 27 ans et il m'a laissé partir à condition qu'il ait tout. Mais j'étais en sécurité et j'ai eu ma liberté », a jouté la star de 58 ans.

Gérald Marie a été accusé d'avoir violé et agressé sexuellement plus d'une douzaine de mannequins dans les années 1980 et 1990. Linda Evangelista a déclaré qu'elle croyait aux affirmations des femmes et a loué leur « courage et leur force ».

« Grâce au pouvoir de toutes ces femmes qui se sont manifestées, que Dieu les bénisse toutes, ça m'a donné le courage de parler maintenant... J'adorerais que justice soit rendue. J'adorerais que ces co**ards y réfléchissent à deux fois et aient peur et j'aimerais que les femmes sachent qu'elles ne sont pas seules.»

L'ancien patron de l'agence de mannequins Elite a nié toutes ces allégations, affirmant qu'il « n'avait jamais commis le moindre acte de violence ». Les procureurs français ont clôturé l’enquête sur ces abus présumés en raison du délai de prescription en février 2023.

Covermedia