Lupita Nyong'o se souvient parfaitement de ce jour de 2014 où elle a su que sa vie ne serait plus la même. Assaillie par une meute de photographes au lendemain des Golden Globes, elle a confié au magazine Porter s'être sentie « en danger».

Le prix de la célébrité est parfois dur et Lupita Nyong'o l'a compris en 2014.

L'actrice et réalisatrice de 40 ans a foulé de nombreux tapis rouges cette année-là alors qu’elle était nommée pour son premier rôle au cinéma dans le film de Steve McQueen, Twelve Years a Slave. Un rôle qui l'a propulsée au sommet, puisqu'elle a terminé la saison des récompenses les bras chargés de trophées, dont un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Mais c'est au lendemain des Golden Globes de 2014 qu'elle a compris qu'elle était célèbre: Lupita Nyong'o a été assaillie par les paparazzi à l’aéroport, en rentrant à New York. « Je cherchais à voir qui ils poursuivaient, mais ils venaient vers moi. J'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai couru. Je suis sortie du terminal et j'ai failli être renversée par une voiture parce que j'ai couru sur la rue. Je me sentais tellement en danger! A quand remonte la dernière fois que vous avez été poursuivie par un groupe d'hommes?» a-t-elle déclaré au magazine Porter.

La star de Black Panther a noté qu'elle avait encore pu prendre le métro anonymement quelques jours avant sa participation à cette cérémonie, même si le film était sorti fin 2013. Seulement, outre sa performance à l'écran, ses passages sur le tapis rouges étaient également scrutés. Lupita Nyong'o est également devenue, en une saison, l'une des personnalités les mieux habillées, ravissant les magazines de mode avec une robe rouge Ralph Lauren pour la cérémonie des Golden Globes.

Oprah Winfrey lui avait donné quelques conseils à cette époque pour l'aider à faire face à sa nouvelle notoriété. Elle lui a dit: « Vous devez vous dissocier de votre nom, car votre nom n'est plus le vôtre.»

Après douze ans passés à New York, l'actrice née au Mexique de parents diplomates kényans a récemment déménagé à Los Angeles. Lupita Nyong'o est convaincue qu’elle a encore beaucoup à apprendre et veut « mieux comprendre» son industrie.

