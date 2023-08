Madonna : « C'est génial d'être en vie... »

Madonna était au Portugal pour ses 65 ans. L'icône de la pop a déclaré sur Instagram que c’était « génial d'être en vie».

La reine de la pop, qui célébré son anniversaire mercredi 16 août, a publié sur Instagram vendredi des détails sur la manière dont elle a passé cette journée spéciale à Lisbonne, au Portugal.

« C'est génial d'être en vie... et incroyable d'être capable de mettre mes chaussures de danse et de célébrer mon anniversaire!», a-t-elle indiqué dans la légende du message, qui comprenait un montage de clips. « Je suis tellement reconnaissante. Merci à Lisbonne et à tous ceux qui ont rendu cela possible!»

«Vivez dans mes coulisses, restez dans mes coulisses»

Sur les images, on peut voir Madonna profiter d'une série d'activités pour son anniversaire, comme une promenade en bateau, puis à cheval sur une plage, et enfin danser et dîner avec ses proches.

Dans un clip, on voit Lourdes, la fille de Madonna, chanter la sérénade à sa mère, tandis que dans un autre, on voit les amis et la famille chanter la chanson Your Song d’Elton John. Les images étaient accompagnées du single Vogue de Madonna.

« Je vais tout saccager avec mes joyaux. Soyez dans les coulisses, vivez dans mes coulisses, restez dans mes coulisses», a déclaré Madonna à la caméra en posant avec une paire de lunettes de soleil incrustée de diamants.

Hospitalisation pour une infection bactérienne

La star continue de se rétablir après son hospitalisation pour une infection bactérienne en juin. En début de semaine, elle a annoncé les nouvelles dates de sa tournée Celebration Tour, qui débutera à Londres le 14 octobre. Les concerts avaient été reportés après que l'icône de la pop eut passé plusieurs jours en soins intensifs.

En juillet, Madonna a admis qu'elle avait « de la chance d'être en vie» et a remercié sa famille et ses fans pour leur soutien.

Covermedia