Madonna avait déjà fait l’objet d’une plainte en janvier dernier pour être arrivée en retard à son propre concert. La chanteuse poursuit sa tournée mondiale Celebration Tour.

Madonna poursuit sa tournée mondiale Celebration Tour. IMAGO/Pond5 Images

Plusieurs mois après avoir fait l'objet d'un procès pour un concert retardé à New York, la Reine de la Pop est à nouveau poursuivie par des spectateurs, de Washington D.C. Cette fois, qui l'accusent d'avoir manqué totalement de respect à ses fans.

Dans la plainte déposée le 19 avril devant le tribunal fédéral de Washington, trois fans accusent Madonna d'être montée sur scène avec deux heures de retard lors de son concert au Capital One Arena le 18 décembre dernier. Le procès vise également la grande entreprise d’organisation et de promotion de concerts et spectacles, Live Nation.

« Forcer les spectateurs à attendre des heures pour son spectacle dans une arène chaude et inconfortable témoigne de l'arrogance de Madonna et de son manque total de respect pour ses fans», ont écrit les avocats des plaignants, selon Billboard. « Par essence, Madonna et Live Nation sont le pire cauchemar des spectateurs.»

Ce procès intervient quelques semaines après que l'équipe juridique de l’interprète de Material Girl a déposé une motion pour rejeter un recours collectif déposé par deux fans en janvier, après que l'un des concerts de son Celebration Tour à New York eut commencé avec quelques heures de retard.

Dans cette première plainte, deux spectateurs ont affirmé que le concert, qui a eu lieu au Barclays Center de Brooklyn le 13 décembre dernier, avait commencé à 22h30 alors que les billets indiquaient qu’il commencerait à 20h30. Dans leur motion de rejet, les avocats de Madonna ont insisté sur le fait qu'un retard de deux heures ne justifiait pas une action en justice.

« Les plaignants supposent que les spectateurs qui ont quitté la salle après 1 heure du matin ont pu avoir des difficultés à se faire raccompagner ou ont pu avoir besoin de se lever tôt le lendemain pour aller travailler», ont déclaré à l'époque les avocats de la star de 65 ans. « Il ne s'agit pas d'un préjudice identifiable.»

