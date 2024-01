Main courante déposée: le clan Delon se déchire

Anthony Delon en veut à sa soeur Anouchka de ne pas l'avoir informé de l'état de santé déclinant de leur père Alain Delon. Il est allé jusqu'à déposer une main courante contre elle.

Le temps où le frère et la soeur posaient côte à côte en souriant semble révolu. (archives) IMAGO/ABACAPRESS

Alain Delon n'est pas au mieux de sa forme. Selon son fils Anthony, qui s'est confié dans Paris Match ce 4 janvier, l'acteur aurait séjourné à plusieurs reprises «entre 2019 et 2022» dans une clinique en Suisse et y aurait effectué des tests cognitifs.

Or, indique Anthony, «ma soeur ne nous a jamais informés, mon frère (ndlr: Alain-Fabien) et moi, (...) qu'il n'en a réussi aucun. D'après les médecins, ces tests démontrent une dégradation cognitive qui place mon père en position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité».

Anouchka Delon habite en Suisse et était, à ce moment-là, «la personne de référence» auprès de la clinique, estime son frère aîné, au même titre que sa dame de compagnie: la très controversée Hiromi Rollin.

Si le deuxième fils de la star du film «Le Guépard» ne connaît pas les motivations exactes des omissions de sa cadette, il n'en est pas moins très en colère: «En gardant le silence, elle l'a clairement mis en danger. Pour moi, cela la rend indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime», estime-t-il.

«Capable de tout»

Si bien qu'Anthony Delon a déposé une main courante: «pour laisser une trace, et aussi parce qu'une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l'a fait est capable de tout», justifie-t-il dans les colonnes de Paris Match.

Il ne s'agit toutefois pas d'une plainte: la main courante vise à signaler et à alerter sur des faits, alors que la plainte vise à engager des poursuites à l'encontre de leur auteur.

Jusqu'ici, Anouchka Delon n'a pas réagi publiquement. Purepeople a néanmoins repéré un «like» de la trentenaire sur le message Instagram d'un fan, qui accusait Anthony Delon de «vouloir faire le buzz» en se livrant ainsi dans Paris Match. Ambiance...

Hiromi Rollin, «persona non grata» chez les Delon

Pour mémoire, les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, avaient expulsé Hiromi Rollin du domicile de l'acteur, après avoir déposé deux plaintes contre elle.

Dans la première, ils dénonçaient «l'attitude dénigrante et agressive» de Mme Rollin à l'encontre de leur père notamment, ainsi que «ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques» de l'octogénaire. Une seconde plainte avait été déposée par Anthony, notamment pour des faits de «violence sur personne vulnérable et abus de faiblesse».

Hiromi Rollin avait riposté en portant plainte à son tour contre la fratrie Delon, affirmant être la «compagne» d'Alain Delon et pas sa «dame de compagnie».