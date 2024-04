Mallaury Nataf s’inquiète pour son fils cadet placé à la DDASS

Mallaury Nataf a évoqué dans «Ça commence aujourd’hui» les difficultés de son plus jeune fils, placé par la DDASS. L’actrice des Mystères de l’amour a expliqué à Faustine Bollaert que l’enfant «le vivait mal».

Mallaury Nataf a repris sa vie en main et relancé sa carrière. Covermedia

L’actrice du Miel et les Abeilles a connu un terrible passage à vide d’une dizaine d’années, après un burn-out, « une lente, lente, infiniment lente, descente aux enfers, qui m'a menée à la rue», rappelle-t-elle à Faustine Bollaert dans l’émission de France 2 Ça commence aujourd’hui, jeudi 11 avril (24).

« Sans suivi psychologique et psychanalytique», elle a sombré et perdu la garde de ses trois enfants, le 18 juillet 2011. La direction départementale des affaires sanitaires et sociale (DDASS) a pris le relais.

Quand l’animatrice lui a demandé si elle était toujours en contact avec eux, l’actrice, âgée de 52 ans, que l’on a pu revoir dans Les Mystères de l’amour, a donné des nouvelles peu réjouissantes. Sa fille «ne veut plus entendre parler» d’elle. «C'est le black-out, le black-out», avoue-t-elle. Mais Mallaury Nataf a renoué avec son fils aîné, qu’elle voit «tous les jours pratiquement».

En revanche, le «petit», qui a 14 ans, ne va pas bien et cela préoccupe sa maman. «Il est placé à l’ASE (aide sociale à l’enfance) donc à la DDASS. Ça ne se passe pas très très bien pour lui, c'est très difficile», a-t-elle dit en insistant: «il se rend compte qu'il est un enfant placé, il le vit très très mal».

«Je n’ai pas envie de m'étaler parce que je n'ai pas envie de le gêner dans sa vie d'adolescent», ajoute l’ancienne star des séries d’AB Productions. Espérons que Mallaury Nataf pourra l’aider à retrouver ses marques.

