L'hebdomadaire Paris Match a publié ce lundi des photos du chanteur et du mannequin s'embrassant dans la rue, officialisant leur nouvelle idylle.

Tout a commencé en mai dernier lorsque l'animatrice de 52 ans a fait une confession surprise dans l'émission «50’ Inside» sur TF1. Face à Isabelle Ithurburu, elle a choisi «Je ne veux qu’elle» de Marc Lavoine pour conclure leur échange, confiant avoir appris le français grâce à cette chanson. Avant d'avouer, tout sourire: «Je suis amoureuse de ce mec en plus. Il ne le sait pas! Chut».

Quelques semaines plus tard, Marc Lavoine, invité à son tour sur le même plateau, n’a pas manqué de réagir à cette déclaration. «Je l’ai vu! La vie vous apporte parfois des satisfactions. Celle-ci en est une», a-t-il confié, visiblement touché et ravi.

Ce que les fans ne savaient pas encore, c'est que l'artiste de 61 ans avait déjà pris les devants et contacté Adriana Karembeu sur Instagram, révèle Paris Match. Quelques échanges plus tard, ils se sont rencontrés. Depuis, une romance est née, et la Slovaque n'a pas caché sa joie à ses proches: «Je suis heureuse, tellement heureuse.»

Tous deux séparés depuis 2022, Marc Lavoine et Adriana Karembeu forment désormais «le premier couple de l'été», comme le titre l'hebdomadaire. Marc Lavoine a été marié trois fois et Adriana Karembeu deux fois.