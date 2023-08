L'actrice Margaret Qualley et le producteur de musique Jack Antonoff ont célébré leur mariage au milieu d'une foule de proches et d'amis. Dont, selon le New York Post, de nombreuses stars comme, bien sûr, la mère de la mariée Andie MacDowell, ainsi que Taylor Swift, Cara Delevingne ou encore Lana Del Rey.

Margaret Qualley et Jack Antonoff se sont mariés samedi 19 août (23) lors d'une cérémonie à Long Beach aux Etats-Unis. Covermedia

Après s'être fiancés en mai, l'actrice de Maid et le producteur de musique ont célébré leurs noces sur cette île du New Jersey, en présence de célébrités telles que Taylor Swift, Cara Delevingne et Lana Del Rey, a rapporté le New York Post. Le couple se fréquentait depuis un peu plus de deux ans.

La mariée était en blanc, avec un long voile de tulle pris dans son chignon. Elle avait choisi une longue robe nuisette fluide en satin de soie, nouée dans le cou et à dos nus. Comme souliers, la comédienne de 28 ans avait opté pour de simples ballerines, elles aussi en satin blanc. Le marié était classiquement en costume et cravate noire, mais avec un pantalon tendance court d'où émergeaient ses chaussettes blanches. Le producteur de 39 ans et chanteur du groupe de rock Bleachers portait ses fameuses lunettes rondes.

La mère de Margaret Qualley, l'actrice Andie MacDowell, était vêtue d'une longue robe turquoise imprimée de grand ramages verts, et des sandales minimalistes plates lorsqu'elle est arrivée sur la côte, au Parker's Garage & Oyster Saloon.

Pour la cérémonie, Taylor Swift est arrivée seule et portait une robe corset asymétriques et fines bretelles bleu pâle en dentelle et des pied-nus à talons à lanières argentés. Lana Del Rey portait une un top bain de soleil à motif cœur et une jupe courte dans le même tissu et en dentelle blanche, un cardigan crème, et des mules compensées rose pâle.

Les deux chanteuses sont des amies de Jack Antonoff depuis de nombreuses années, après avoir collaboré avec lui. Elles avaient également été aperçues au dîner de répétition qui s'est tenu vendredi soir.

Après la cérémonie de mariage, le couple a donné une réception au Bird and Betty's, où, selon Page Six, assistaient aussi Channing Tatum et Zoë Kravitz.

