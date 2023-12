Margot Robbie reconnaît que la façon dont elle se prépare à ses rôles peut être intense. Elle a expliqué sa méthode dans une interview pour la série Actors on Actors de Variety.

Margot Robbie a avoué qu'elle se plongeait avec une grande intensité dans la préparation de ses personnages.

L'actrice australienne a déclaré à Cillian Murphy lors d'une conversation pour la série Actors on Actors de Variety qu'elle essayait de se préparer autant que possible avant de tourner un film. Cependant, lors du confinement du Covid-19, elle a une fois poussé sa préparation un peu trop loin. « Je me prépare aussi comme un psychopathe. Je me prépare aussi longtemps que possible, a-t-elle commencé. Je me souviens que j'ai commencé à préparer un rôle, puis le Covid est arrivé et j'ai donc fini par préparer ce seul rôle pendant environ un an. J'avais l'impression de perdre la tête à la fin. »

« Mon mari (Tom Ackerley) est entré et j'étais en train de fabriquer des masques bizarres et des trucs bizarres et j'étais couverte de peinture et il m'a demandé: ''Qu'est-ce que tu fais?'' ''Je pense que je suis partie trop loin avec ce personnage, lui ai-je répondu. Il faut que ça se termine. Il faut que j'aille sur le plateau." »

La star du Loup de Wall Street a filmé Amsterdam et Babylone en 2021 après la pandémie. Ce dernier film, réalisé par Damien Chazelle, devait initialement être tourné mi-2020. L'actrice de 33 ans a expliqué qu'elle couvrait aussi ses scripts d' « un milliard de notes et de pensées » afin d'avoir l'esprit dégagé une fois sur le plateau. « Parce qu'alors je peux arriver sur le plateau et être totalement libre. Mais si je ne m'étais pas préparée, j'aurais été tellement terrifiée, a-t-elle expliqué. (Si je n'avais pas de script annoté), j'aurais toutes ces pensées sur le plateau au lieu d'être libre. »

Margot Robbie et Cillian Murphy se sont interviewés mutuellement suite à l'engouement pour « Barbenheimer », suscité par leurs films Barbie et Oppenheimer, cet été.

Covermedia