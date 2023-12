Mariah Carey est allée vérifier que tout allait bien du côté du sapin de Noël de la Maison-Blanche. La star était accompagée de ses jumeaux, Monroe et Moroccan, 12 ans.

« La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président Biden et la vice-présidente Harris à la Maison-Blanche pour célébrer les fêtes de fin d'année », a écrit la star de All I want for Christmas dans un post Instagram mercredi. « Nous avons pu voir tous les décorations de fête et répandre un peu de bonne humeur! »

Sur les différentes photos partagées par la star, on peut la voir à l'œuvre pour remettre une boule en place sur le gigantesque sapin de Noël présidentiel, les enfants admirer les décors et toute la petite famille papoter au salon avec Joe Biden et Kamala Harris. Mariah Carey a ensuite repris sa dernière ligne droite de fin d'année avec le concert de Noël à Madison Square Garden, à New York.

Covermedia