Marine Lorphelin est revenue sur une période traumatique qui a détérioré sa santé mentale et sa relation avec son ex-compagnon. La miss France 2013 s’est confiée au micro du podcast Comment tu fais? de son amie, Laury Thilleman, sur cet épisode de sa vie.

L’ancien couple de Marine Lorphelin n’a pas résisté aux effets de la pandémie de Covid-19.

Covermedia

L’ex-reine de beauté a évoqué le 1er mai dernier sa rupture avec son ancien compagnon, Christophe Malmezac, avec qui elle s’était fiancée en 2019 et comptait épouser en 2020. Les projets de l’ancien couple ont malheureusement été bousculés par la pandémie, qui a plongé la chroniqueuse du Magazine de la santé de France 5 dans une « descente aux enfers».

« Ça me replonge pendant la période du Covid qui, je pense, a été la période la plus difficile à vivre dans ma jeune vie», a-t-elle déclaré à l’évocation des termes « burnout» et « surmenage». « J’ai sacrifié mon sommeil pour être capable de tout faire et là, c’est la crise du Covid. Ce qui me maintenait à flot, c’était le bonheur de partager des moments avec mon chéri de l’époque, ma famille et mes amis et à ce moment-là on nous enlève tout ça», s’est-elle rappelée.

L’ancienne miss de 31 ans a depuis bouclé ses études et file le parfait amour avec l’entrepreneur Stan Gruau, 37 ans, mais le souvenir de cette époque reste douloureux.

« J’ai au téléphone mon compagnon de l’époque qui devait monter dans l’avion trois jours plus tard pour venir me rejoindre», a-t-elle expliqué au sujet de son ex qui vivait en Nouvelle-Calédonie et s’apprêtait à la retrouver avant l’annonce des premiers confinements. « Il me dit «Je fais quoi?» Je lui dis «Ne monte pas dans l’avion parce que tu as ton travail, ta vie là-bas, tu ne peux pas tout sacrifier (…) C’est un peu le début de la descente aux enfers. On ne se voit pas pendant sept mois. On se revoit au mois d’août... Rien que d’en parler j’ai envie de pleurer.»

Non épargnée par le sentiment d’isolement qui s’est emparé de nombreuses personnes à cette époque, l’ancienne miss a vu sa santé mentale se détériorer. « Je commençais à être légèrement dépressive (...) En plus cette période a laissé beaucoup de cicatrices dans mon couple et c’est un des facteurs qui a fait qu’en plus on s’est séparés.»

Marine Lorphelin tire encore des leçons de cette période pour se sentir mieux en amour et avec elle-même. « Je réalise petit à petit qu’il faut que je m’aime plus moi que je n’attende pas forcément toujours l’amour de l’autre et que je sois plus confiante dans ma relation.»

Covermedia