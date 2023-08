Les amateurs new-yorkais de pâtes et de R&B des années 2000 peuvent se réjouir! En effet, comme on peut le voir sur Instagram, Matt Pokora a inauguré une nouvelle enseigne de sa chaîne de restaurants Pasta Corner dans la Grosse Pomme!

Matt Pokora n’est pas qu’un chanteur: il est aussi un homme d’affaire avisé. Covermedia

Cela fait déjà quelque temps que la star a investi avec son ami Vincent Benoliel dans une chaîne de restauration dédiée aux pâtes, le Pasta Corner, avec trois adresses (Los Angeles, Paris, et Lille), et voilà qu’une quatrième voit le jour… à New York.

Et pas n’importe où, sur la célèbre 5e avenue, non loin du MoMa, le Musée d’Arts Modernes de la ville, comme on peut le voir sur les photos Instagram de l’inauguration, où il était avec sa chérie, Christina Milian, resplendissante dans sa robe.

Mais les gourmands devront attendre: si l’inauguration a eu lieu, l’ouverture officielle, quant à elle, est prévue pour le 28 août prochain.

Quant à ses fans français, ils pourront retrouver Matt Pokora sur scène à partir du 29 septembre prochain à Nantes pour la reprise de l’Epicentre Tour, qui fête ses vingt ans de carrière!

Covermedia