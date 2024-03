Meghan Markle dénonce la toxicité des réseaux sociaux

Meghan Markle a choisi de s'éloigner des réseaux sociaux en raison de ses expériences particulièrement négatives au cours des dernières années. Lors d'une table ronde, la duchesse de Sussex a vivement critiqué les médias sociaux qui serveraient de vecteurs à la haine et à l'intimidation.

Meghan a critiqué la perte d'humanité dans l'espace numérique et certains secteurs des médias, estimant que des changements sont nécessaires. sda

La duchesse de Sussex Meghan Markle, âgée de 42 ans, a fait part de ses mauvaises expériences sur les réseaux sociaux. Pour le moment, elle s'en tient à l'écart pour son propre bien-être.

Lors d'une table ronde au Texas aux États-Unis, elle a révélé que la majorité des humiliations et des commentaires haineux en ligne ont eu lieu pendant ses grossesses.

Elle a soulevé la question de savoir pourquoi les gens faisaient de telles choses et étaient si haineux. «C'est cruel», a déploré Meghan dans une vidéo publiée vendredi soir par la BBC et Sky News.

Mariée au prince Harry, 39 ans, fils cadet du roi britannique Charles III, Meghan et Harry ont renoncé à leurs fonctions royales il y a plusieurs années et résident désormais en Californie avec leurs enfants, le prince Archie, 4 ans, et la princesse Lilibet, 2 ans.

Meghan a critiqué la perte d'humanité dans l'espace numérique et certains secteurs des médias, estimant que des changements sont nécessaires. «Cela doit changer», a-t-elle affirmé, tout en reconnaissant l'aspect lucratif des réseaux sociaux. «Mais même si cela rapporte des dollars, cela n’a aucun sens», a-t-elle ajouté. Elle a également exprimé son trouble face au fait que des femmes propageaient la haine envers d'autres femmes en ligne.