Le mannequin suisse a fait des révélations inédites à Diletta Leotta, dans le podcast «Mamma Dilettante».

Michelle Hunziker a parlé de ses grossesses, au nombre de trois, et en particulier de celle d'Aurora, qu'elle a eue alors qu'elle n'avait même pas vingt ans. «La grossesse est un moment de folie», a déclaré la présentatrice suisse dans une interview accordée à Diletta Leotta.

«Si j'avais pu, j'aurais eu dix enfants. Je ne comprends pas pourquoi, lorsque vous êtes enceinte, les autres femmes qui l'ont été vous racontent toutes les pires choses. C'est vrai, ce n'est pas une promenade de santé, c'est vrai que vous avez des nausées. Mais c'est une période folle de notre existence. Et puis il y a la jalousie du ventre, des trucs inconscients, alors elles vous racontent les choses qui se sont mal passées pendant l'accouchement, la douleur», relate l'ex du chanteur Eros Ramazzotti.

Puis elle poursuit: «J'ai eu Auri à 19 ans, j'étais déjà prête, nous la voulions tellement». C'est pour cette raison qu'elle n'a pas enchaîné les grossesses, dit-elle, mais si ça avait été l'inverse, elle assure qu'elle aurait dix enfants aujourd'hui: «Parce que la grossesse de mes 19 ans était fantastique. J'étais complètement folle, je peux le dire maintenant et j'espère qu'ils me pardonneront parce que j'étais une pirate de 19 ans, mais je faisais du ski, de l'équitation, le pauvre Eros était désespéré et me disait 'Non, ne bouge pas'»

«Auri et moi avons grandi ensemble»

Mme Hunziker révèle ensuite : «Devenir mère à 19 ans et ensuite à plus de 30 ans, ce sont deux choses différentes : à 19 ans, vous n'avez aucune expérience de la vie, vous êtes vous-même une enfant, alors vous vous accrochez aux règles, du moins c'est ce que j'ai fait».

Affectueusement, sa fille Aurora dit que sa mère était «un général», ajoute Michelle Hunziker: «Je ne lui ai rien fait subir, mais je jouais beaucoup, donc il y avait la partie ludique et l'infatigabilité et Auri était plus fatiguée que moi. Je la réveillais tous les matins à 6h30, même le dimanche, parce que j'avais beaucoup de choses à faire et que nous étions toujours en voyage. Avec Auri, nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, je l'emmenais à Los Angeles et dans tous les voyages d'affaires, mais pas seulement. Nous avons grandi ensemble».

Michelle Hunziker a deux autres filles, Sole et Celeste, nées de son mariage avec Tomaso Trussardi.