Mick Jagger a fait part de ses projets concernant son catalogue musical, d'une valeur de 500 millions de dollars. Le chanteur des Rolling Stones a laissé entendre au Wall Street Journal mardi (28 septembre 23) qu'il le léguerait à des œuvres caritatives après sa mort.

« Les enfants n'ont pas besoin de 500 millions de dollars pour bien vivre, voyons », a déclaré l'artiste. Le chanteur a ensuite laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de vendre son catalogue musical et qu'il préférerait le léguer à une œuvre de charité après sa mort. Il a ajouté: « On peut peut-être faire le bien dans le monde ».

Mick Jagger a huit enfants, dont Karis Hunt Jagger, 52 ans, Jade Sheena Jezebel Jagger, 51 ans, Elizabeth Scarlett Jagger, 39 ans, James Leroy Augustin Jagger, 38 ans, Georgia May Ayeesha Jagger, 31 ans, Gabriel Luke Beauregard Jagger, 25 ans, Lucas Maurice Morad-Jagger, 24 ans, et Deveraux Octavian Basil Jagger, six ans.

D'autres célébrités, dont Ashton Kutcher, Gordon Ramsay, Bill Gates, Sting et Elton John, ont exprimé leur intention de ne pas laisser de fortune à leurs enfants. « Bien sûr, je veux laisser à mes garçons une situation financière très saine. Mais c'est terrible de donner aux enfants une cuillère en argent », a déclaré Elton Musk, père de 11 enfants, au Mirror en 2016. « Cela ruine leur vie ».

