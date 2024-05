Mike Tyson a été victime d'une alerte médicale lors d'un vol entre Miami et Los Angeles.

« Cela fait deux semaines et demie que je n'ai pas fumé, deux semaines et demie que je n'ai pas fait l'amour », a déclaré Mike Tyson. IMAGO/Sipa USA

Barman Nicolas Barman Nicolas

Le boxeur « a été pris de nausées et de vertiges en raison d'une poussée d'ulcère 30 minutes avant l'atterrissage », a confirmé son attaché de presse à TMZ. « Il est reconnaissant envers le personnel médical qui était là pour l'aider. »

Une fois l'avion arrivé à l'aéroport LAX, les ambulanciers sont montés à bord de l'avion pour aider l'ancien sportif de 57 ans. Le représentant de Mike Tyson a ajouté que la star va maintenant très bien.

«Deux semaines et demie que je n'ai pas fait l'amour»

Cet incident survient à l'approche d'un combat prévu le 20 juillet entre Mike Tyson et le YouTubeur devenu boxeur, Jake Paul, 27 ans. Le champion des poids lourds a récemment expliqué comment il se préparait à cette rencontre très attendue, mais que certains qualifient de « mascarade ».

« Cela fait deux semaines et demie que je n'ai pas fumé, deux semaines et demie que je n'ai pas fait l'amour », a-t-il déclaré dans l'émission The Damon Elliott Show.

Le combat en direct sur Netflix

À son tour, Jake Paul s'est vanté d'être capable de battre la star de la boxe, qui a trente ans de plus que lui. « Mike sera endormi et il sentira ma puissance, a-t-il déclaré. J'entrerai dans l'histoire comme l'homme qui a endormi Tyson pour la dernière fois. »

Le combat, qui sera considéré comme professionnel et donc comptera dans le score d'Iron Mike, se fera en huit reprises de deux minutes, et aura lieu à Dallas (Texas). Il sera retransmis en direct sur Netflix.

Le dernier combat professionnel de Mike Tyson remonte à 2005 et sa dernière victoire à 2003 contre Clifford Etienne.