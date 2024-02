Alors que Miley Cyrus, qui a remporté deux prix lors de la 66e édition des Grammy Awards, faisait un discours de remerciements, elle n'a pas mentionné son père, l’acteur et chanteur Billy Ray Cyrus. Oubli volontaire ou involontaire?

Les fans de la chanteuse ont remarqué qu'elle avait oublié son père dans son discours.

Miley Cyrus a-t-elle la rancune tenace?

Il semblerait… car au moment de remercier, selon la tradition, tous ceux qui l’ont aidée à obtenir les deux des six Grammys pour lesquels elle avait été nommée, la chanteuse a oublié son géniteur, Billy Ray Cyrus. Si elle a reçu un Grammy de l’Enregistrement de l'année pour sa chanson Flowers (fleurs), ce serait plutôt une relation « à couteaux tirés» qu'elle entretient avec son paternel, ainsi que ses frère et sœur, Noah et Braison Cyrus, absents au remariage de leur mère, Tish, en août 2023.

Lors de la remise de son prix, Miley Cyrus, 31 ans, a remercié ses proches et ses fans pour leur soutien, mais a apparemment snobé le chanteur d'Achy Breaky Heart.

« Ce prix est incroyable. Mais j'espère vraiment que cela ne changera rien parce que ma vie était magnifique hier. Tout le monde ne recevra pas un Grammy, mais tout le monde dans ce monde est spectaculaire», a-t-elle déclaré, avant d'ajouter: « Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est important, même si c'est très important, n'est-ce pas les gars?»

«Quelqu'un d'autre?»

La chanteuse a poursuivi en remerciant « tous ceux qui se tiennent sur cette scène en ce moment, Tom, Tyler, Michael et Greg. Nos équipes, mon équipe, Crush, Columbia, ma maman, ma sœur, mon amour, mes principaux gays parce que regardez comme je suis belle.»

Puis elle s'est tournée vers son équipe qui se tenait derrière elle et a demandé: «Quelqu'un d'autre? Votre femme, votre fiancée, toutes les personnes que nous aimons. Merci beaucoup à vous tous.»

Et mutine, Miley Cyrus a fait référence aux tenues très sexy, dont une signée Maison Margiela entièrement composée d'épingles à nourrice, qu’elle a portée ce soir-là, et celle qu'elle portait pour recevoir son trophée, un fourreau Gucci à sequin très ouverte et échancrée: « Je ne pense pas avoir oublié qui que ce soit. Mais j'ai peut-être oublié ma culotte. Bye!»

En revanche, ses fans ont rapidement remarqué que la chanteuse de Wrecking Ball avait oublié son père dans son discours.

