Miley Cyrus a évoqué le jour où elle a décidé de se séparer de Liam Hemsworth dans un nouvel épisode de sa série Used To Be Young sur TikTok. Le couple de stars a annoncé son divorce en août 2019.

Lors d'un nouvel épisode de sa série Used To Be Young sur TikTok, la star de Flowers a révélé qu'elle avait pris sa décision le jour où elle était la tête d'affiche de Glastonbury en juin 2019.

« Je ralentis un peu parce que c'est vraiment sérieux », a-t-elle entamé. « Le jour du concert (de Glastonbury) était celui où j'ai décidé que cela ne fonctionnerait plus pour moi dans cette relation. »

Les deux stars se sont mariées peu de temps après que leur maison de Malibu a brûlé lors des incendies de forêt en Californie en novembre 2018. La chanteuse a noté que leur mariage « est venu, bien sûr, de l'amour d'abord, parce que nous étions ensemble depuis 10 ans, mais aussi d'un traumatisme, que l'on essayait de reconstruire le plus vite possible. »

Miley Cyrus et l'acteur australien, âgé de 33 ans, se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film La dernière chanson en 2010, avant de sortir ensemble par intermittence. Ils se sont fiancés en mai 2012 avant de se séparer et de se retrouver en 2016. Le couple s'est marié en décembre 2018, mais a annoncé sa séparation en août 2019.

Dans une précédente vidéo faisant partie de la même série, Miley Cyrus a réagi à une photo d'elle et de Liam Hemsworth au début de leur relation.

« Je pense qu'un des éléments qui a rendu ce film si spécial, c'était de voir deux très jeunes personnes tomber amoureuses l'une de l'autre, ce qui se passait en temps réel et dans la vraie vie », a-t-elle expliqué, en faisant référence à La dernière chanson. « L'alchimie était indéniable et ce fut le début d'une relation longue de dix ans. »

Covermedia