Dans un entretien accordé à «La Voix du Nord», le fils de Charles Aznavour a affirmé que son père aurait «aimé» la performance d'Aya Nakamura le 26 juillet dernier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024.

blue News Clara Francey

Le 26 juillet dernier, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, Aya Nakamura, toute d'or vêtue, faisait sensation sur le pont des Arts en intégrant à un medley de ses plus gros tubes du... Charles Aznavour ! Une performance qui n'est pas passée inaperçue, entre l'admiration débordante de ses fans et les polémiques entourant cette reprise originale.

Ce mardi 17 septembre, Mischa Aznavour, le fils de Charles, est revenu dans les colonnes de «La Voix du Nord» sur le show proposé par la chanteuse franco-malienne et la Garde républicaine. Et selon lui, la famille du «Sinatra français» a adoré : «On est très contents. Rechanter ses chansons comme lui, ça n'a aucun intérêt. C'est comme Molière, si on veut que ça continue de parler aux gens. On ne peut pas être passéiste.»

«Mon père aurait aimé ce qu'a fait Aya Nakamura», assure Mischa Aznavour. Un avis qui devrait faire plaisir à l'interprète de «Djadja».