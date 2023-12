Modernité contre tradition: choc des générations à Buckingham!

Pour présenter leurs voeux à l'occasion des fêtes de fin d'année, William et Kate ont opté pour la sobriété. Le roi Charles III et la reine Camilla, eux, ont préféré proposer un cliché plus classique. À chacun de juger laquelle des deux cartes est la plus susceptible d'émouvoir les fans de la famille royale d'Angleterre...

Détail de la carte de voeux de William et Kate. Capture d'écran instagram/ Princeandprincessofwhales

Après l'année mouvementée qu'ils viennent de traverser, le prince et la princesse de Galles ont manifestement décidé de ne pas faire de chichis pour les fêtes. Sur Instagram, William et Kate ont posté la photo ci-dessus avec un commentaire des plus sobres: «La carte de Noël de notre famille pour 2023».

Sobres aussi, les tenues de tous les membres de la famille: une chemise claire, un jeans. Enfin, le choix du noir et blanc donne certes une dimension très classe, détendue et moderne à l'image, mais il s'en dégage aussi une atmosphère un peu tristounette dans un contexte qui se veut pourtant festif.

L'image est l'oeuvre du grand photographe de mode Josh Shinner, portraitiste pour Vogue, le New York Times, ou encore le Wall Street Journal.

Le roi et la reine plus «bling-bling»

Charles et Camilla, eux, ont préféré la tradition. Leur carte de voeux présente une image prise au jour du couronnement du roi en mai dernier. Le couple royal pose en costume d'apparat, couronne sur la tête. Il a été immortalisé ainsi par le photographe officiel de la famille, le Britannique d'origine française Hugo Burnand.

Détail de la photo qui figure sur la carte de voeux de Charles III et Camilla. Capture d'écran/Daily Mail

Un résultat plus classique et plus «bling-bling», dont l'ambiance a davantage la saveur désuète des Noëls d'antan, qui fera sans doute la joie des fans les plus conservateurs de la famille royale britannique.

Des styles diamétralement opposés qui trahissent un réel choc des générations à Buckingham, mais aussi une manière de communiquer très différente.

Mais si les différences s'affichent sur les cartes de voeux, l'unité du clan règnera pour Noël: les membres de la famille royale devraient se réunir comme chaque année à Sandringham, dans les appartements du roi.