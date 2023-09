Muriel Robin: «Moi je peux me regarder dans la glace»

Invitée dans l'émission «C à vous» sur France 5, Muriel Robin s'est brièvement exprimée sur sa relation avec Pierre Palmade, sept mois après le tragique accident provoqué par ce dernier.

Muriel Robin explique son silence sur l'affaire Palmade Invitée dans l'émission «C à vous» sur France 5, Muriel Robin s'est brièvement exprimée sur sa relation avec Pierre Palmade, sept mois après le tragique accident provoqué par ce dernier. 07.09.2023

Le 10 février dernier, l'humoriste Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Sa complice de scène de toujours, l'humoriste et comédienne Muriel Robin, n'avait alors pas réagi publiquement.

"Je me suis toujours posée la question : si Pierre Palmade était mon ami ? Je crois que j'ai aimé pour deux et je me réveille de ça, c'est douloureux, mais moi je peux me regarder dans la glace."@MurielRobinCOM dans #CàVous pic.twitter.com/Ts6PZ47Zwu — C à vous (@cavousf5) September 5, 2023

Invitée dans l'émission «C à vous» sur France 5 pour la promotion d'une pièce de théâtre, elle est brièvement revenue sur sa relation avec Pierre Palmade, à la demande de la journaliste Anne-Elisabeth Lemoine.

«Je me suis toujours posé la question, si Pierre Palmade était mon ami. Je crois que j'ai aimé pour deux et je me réveille de ça. C'est douloureux, mais moi je peux me regarder dans la glace», tranche-t-elle.

Quand au fait d'avoir gardé le silence aussi longtemps, Muriel Robin explique: «Il y a tout ce que les gens ont entendu et vu et puis il y a ce que je sais, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et qui n'est pas du tout en la faveur de Pierre Palmade. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me taire. C'est tout: je crois que c'est clair».

Muriel Robin montera bientôt sur les planches au Théâtre Edouard VII pour la pièce «Lapin», de Samuel Benchetrit, aux côtés de Pierre Arditi.