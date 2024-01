Naomi Campbell a souhaité à Kate Moss un « Joyeux 50e anniversaire» avec un tendre message sur Instagram. La top-modèle met en avant leur longue amitié qu’elle appelle « sororité».

Kate Moss a eu 50 ans le 16 janvier et son amie de longue date, Naomi Campbell, n’a pas manqué de la célébrer. Covermedia

« Joyeux 50e anniversaire, petit Wagon! Je suis fière te souhaiter la bienvenue dans la fabuleuse cinquantaine!», a écrit le mannequin sur Instagram.

Pour illustrer ses vœux, Naomi Campbell a partagé une série de clichés d'elle et de Kate Moss témoignant de leur amitié sur plusieurs décennies. On peut y voir certaines des séances photos les plus emblématiques du duo, ainsi que des images prises dans les coulisses au début de leur carrière de mannequin. « Tu es ma famille choisie et je chéris nos décennies de sororité», a-t-elle ajouté.

Naomi Campbell, 53 ans, a ensuite évoqué certains des souvenirs marquants qu'elle a partagés avec la fondatrice de Cosmoss quand elles étaient toutes deux les reines des podiums. « Nous avons vécu plus de moments inoubliables que je ne veux m'en souvenir, lol! Qu'il s'agisse d'un shooting à Paris, de La Havane à Cuba ou de notre voyage en Afrique du Sud pour rendre visite à Nelson Mandela, ou encore de monter dans le bus à toit ouvert dans le cadre du jubilé de platine de la Reine, nous continuons à régner, représentant le sud de Londres aux yeux du monde entier», s’est souvenu la Londonienne.

« Profite de ta journée spéciale! Et que Dieu t’accorde des tonnes de bénédictions», a conclu Naomi Campbell.

Naomi Campbell et Kate Moss, toutes deux originaires du sud de Londres, se sont rencontrées lors d'une séance photo à Los Angeles en 1992 et sont restées amies depuis. Elles ont été parmi les six mannequins qualifiés de « supermodels» dans les années 1990, aux côtés de Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Cindy Crawford et Christy Turlington.

Covermedia