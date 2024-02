Natalie Portman répond aux rumeurs d'infidélité de Benjamin Millepied

Natalie Portman a brièvement commenté pour Vanity Fair les rumeurs selon lesquelles Benjamin Millepied l'aurait trompée. L'actrice a aussi indiqué qu’elle ne menait pas une vie très « hollywoodienne».

Si le couple avait réussi à se tenir loin des affres de la célébrité, il s'est retrouvé en plein dedans l'année dernière. La rumeur d'une liaison extra-conjugale du danseur a fait la Une de nombreux médias. Ce n'est que cette semaine que la comédienne a abordé ces allégations, au cours d'une interview pour le 30e numéro annuel de Vanity Fair consacré à Hollywood.

« Au moment de la sortie du film, les médias ont beaucoup parlé de votre couple et de votre vie personnelle. Comment l’avez-vous vécu?» a demandé la journaliste. « C’est une chose affreuse, et je ne souhaite absolument pas y contribuer», a répondu la star de Black Swan, âgée de 42 ans.

La journaliste a aussi admis qu’elle « n'aime pas non plus poser des questions à ce sujet», ce à quoi l’actrice a répondu: « Je peux l'imaginer». Et elle n’en dira pas plus sur le sujet.

«Je mène une vie très peu hollywoodienne»

Le couple s'est rencontré pour la première fois en 2009, lorsque Benjamin Millepied aidait Natalie Portman à préparer son rôle de danseuse de ballet dans le film Black Swan (2010). Ils se sont mariés en 2012 et ont deux enfants ensemble, Aleph, 12 ans, et Amalia, 6 ans.

Natalie Portman – qui partage son temps entre Los Angeles et Paris – a révélé aussi qu'elle ne passait pas beaucoup de temps à Hollywood. « Je mène une vie très peu hollywoodienne à L.A., a-t-elle déclaré au média. Je vis dans l'est de la ville. J'ai quelques amis qui font partie de l'industrie du divertissement, mais beaucoup d'autres qui n'en font pas partie, et nous ne faisons pas de choses liées à l'industrie lorsque nous sortons ensemble.»

La lauréate des Oscars a ajouté: « Nous n'allons pas à des fêtes hollywoodiennes, nous dînons à la maison, dans le jardin.»

Covermedia