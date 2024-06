Natalie Portman s'appuie sur ses amis depuis l'échec de son mariage avec Benjamin Millepied. Pour son anniversaire, l'actrice leur a adressé un chaleureux message sur les réseaux sociaux.

Nathalie Portman a remercié ses amis de l'avoir soutenue lors de son divorce du père de ses enfants, Benjamin Millepied. Covermedia

Covermedia

L'actrice américaine a épousé le danseur et chorégraphe français de 47 ans en mai 2012, et leur divorce a été prononcé en début d'année. Dimanche 9 juin (24), Natalie Portman a célébré son 43e anniversaire et, sur les réseaux sociaux, elle a fait l'éloge de ceux qui l'ont soutenue au fil des ans.

L'actrice de Star Wars a partagé un carrousel d'images d'elle posant avec divers amis dans des boîtes de nuit, des restaurants et en plein air, et a écrit: « Cette année, pour mon anniversaire, je veux célébrer ma gratitude envers mes amis qui m'encouragent encore et encore».

Le message a suscité une série de réactions de la part de ses fans et de ceux qui la suivent – Chris Hemsworth, sa co-star dans Thor, et Julianne Moore, sa collègue dans May December, étant parmi ceux qui ont réagi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Le divorce de Natalie Portman et Benjamin Millepied a été finalisé en février. L'année précédente, une série de rumeurs ont suggéré que le mari avait été infidèle, mais le couple n'a jamais fait de commentaires publics à ce sujet.

En mars dernier, Variety a rapporté que « l'actrice oscarisée a discrètement demandé le divorce au chorégraphe français en juillet, en France, où le couple résidait avec ses deux enfants. Le divorce a été prononcé le mois dernier».

Le couple, qui s'est rencontré sur le tournage du thriller psychologique Black Swan en 2010, a été marié pendant un peu plus de onze ans. Natalie Portman et Benjamin Millepied ont deux enfants, un garçon né en juin 2011, Aleph, et une fille, Amalia, née en février 2017.

