La disparition de l’acteur Marwan Berreni a hélas connu un dénouement tragique. Nathalie Marquay, qui avait passé du temps avec lui peu avant son décès, lui a rendu hommage sur Instagram.

Deux mois après la disparition de Marwan Berreni, un corps a été retrouvé avec les papiers d'identité de l'acteur non loin. Covermedia

Si les autorités doivent encore confirmer l'identité de l'individu retrouvé dans une maison abandonnée, le doute est malheureusement ténu quant aux résultats de l'autopsie en cours. Nathalie Marquay, qui avait passé du temps avec lui aux Philippines peu avant sa disparition, lui a rendu un émouvant hommage sur Instagram.

« Notre amitié n’était qu’à ses prémices mais je m’étais déjà attachée à toi», écrit-elle, évoquant le « souvenir» de leur « complicité (...) pendant notre séjour épique aux Philippines et nos discussions à bâtons rompus même si j’aurais préféré oublier certains de tes mots (...) malheureusement de mauvais augures».

Nathalie Marquay avait en effet révélé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste qu'elle avait eu une discussion avec lui sur le tragique accident de la route dans lequel est impliqué Pierre Palmade et qui a fait trois blessés graves, alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. L'humoriste est mis en examen pour « homicide et blessures volontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale». « Mais ce qui m’a vraiment surprise, c’est qu’il m’a parlé de l’affaire Palmade (et il m'a dit): «Si je renversais quelqu’un je ne supporterais pas, je ne pourrais pas vivre après, je me foutrais en l’air»», avait-elle confié dans l'émission de Cyril Hanouna.

D'autres proches de Marwan Berreni se sont exprimés depuis la découverte du corps. Son ex, Fiona Deshayes, a évoqué sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste la « culpabilité» avec laquelle vivait le comédien de Plus belle la vie depuis la mort de son frère, Bilal, assassiné à l'âge de 23 ans en 2013.

« Marwan vivait avec la culpabilité de la mort de son frère, même s'il n'y était pour rien. Ne pas avoir réussi à protéger son petit frère, c'était invivable pour lui. C'était quelqu'un de torturé, quelqu'un de tourmenté. Et là, le fait d'avoir renversé quelqu'un, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase», a-t-elle dévoilé, faisant référence à un accident causé le 3 août dernier, impliquant la voiture qu'empruntait régulièrement le comédien et qui a renversé une trentenaire à la sortie d'une boîte de nuit. Marwan Berreni a disparu le lendemain, avant de pouvoir être entendu par la police.

