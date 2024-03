Jean-Pierre Pernaut nous a quittés il y a deux ans et sa femme, Nathalie Marquay, a accepté d’évoquer la mémoire du journaliste dans un interview avec Télé Loisirs et son héritage. Elle a au passage déploré les guerres que se livrent les Hallyday et les Delon.

La «famille» est une valeur «importante» pour Nathalie Marquay et il n’aurait pas été question de prendre modèle sur les Hallyday.

Nathalie Marquay ne s’est pas consolée du décès de son époux, survenu le 2 mars 2022.

Mais l’ancienne Miss France est au moins satisfaite d’un point, non négligeable, lié à la triste disparition de son mari: la succession s’est faite sans heurts. Et tout s’est déroulé selon la volonté de Jean-Pierre Pernaut qui, atteint d’un cancer, avait eu le temps d’organiser les choses.

« Quant à l'héritage, j'en avais beaucoup parlé avec Jean-Pierre, tout était bien réglé et tout était équitable. Pour tout le monde! On n'a pas lésé un enfant. J'ai respecté toutes ses volontés et je suis sûre que, de là-haut, il est fier de tout ce que j'ai fait», a-t-elle expliqué au journaliste de Télé Loisirs qui l’interviewait à l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Jean-Pierre Pernaut.

La « famille» est une valeur « importante» pour Nathalie Marquay et il n’aurait pas été question de prendre modèle sur les Hallyday. D’ailleurs la seconde épouse du journaliste a assuré qu’elle avait de bonnes relations avec la première famille de Jean-Pierre Pernaut. « Moi je n'ai jamais empêché Jean-Pierre de voir son ex-femme, il n'y avait aucun problème. Il avait eu une première femme, il a eu deux enfants et il était normal qu'ils fassent partie de sa vie.»

Affaire Delon: «C’est tellement horrible»

La maman de Tom et Lou se désole cependant de voir les enfants d’Alain Delon « se déchirer». « C’est tellement horrible (…) et vraiment dommage», constate-t-elle.

Et la famille, Lou, la petite dernière de Jean-Pierre Pernaut, y est aussi très attachée. A l’occasion de ce triste anniversaire de la disparition de son papa, elle a publié une émouvante photo d’elle bébé sur les genoux de son père, accompagnée d’un très long message. Elle y dit le manque de son père, mais aussi son chemin pour devenir une adulte, fière d’avoir terminé ses études, trouvé un travail, et triste que son « père n’a pas eu l’opportunité de voir tous ces accomplissements».

Covermedia