North West, a annoncé lors d’une soirée d’écoute de l’album de son père, Vulture2 qu’elle travaillait sur son propre album. La fille de Kim Kardashian et de Kanye a déjà exercé ses talents sur une chanson du dernier album de Ye.

La famille des nepo-babies s’agrandit avec North West. Covermedia

La fille de Kim Kardashian et de Kanye Ye West, âgée de 10 ans, a révélé qu'elle se préparait à sortir son premier album, intitulé Elementary School Dropout. North West a annoncé la nouvelle dimanche soir lors d'une soirée d'écoute à Phoenix, en Arizona, pour l'album à venir de Ye, Vultures 2.

« J'ai travaillé sur un album, a-t-elle déclaré à la foule alors qu’elle était sur scène avec son père. Et il s'intitule Elementary School Dropout.»

Le titre de l'album rend hommage au premier disque acclamé de Kanye West, College Dropout, sorti il y a deux décennies.

La fille du rappeur n'est pas étrangère à l'industrie musicale, ayant fait ses débuts dans le rap sur la chanson récemment sortie de Ye et Ty Dolla $ign, Talking, qui a atteint la 30e place du Hot 100. Cela en a fait l'une des artistes les plus jeunes à figurer sur le classement.

Le 25 février, North West a interprété Talking en direct lors d'une soirée d'écoute à l'Accor Arena à Paris.

North West est l'aînée des quatre enfants de Kanye West et Kim Kardashian. L'ancien couple, marié de 2014 à 2022, sont également parents de Saint, huit ans, Chicago, six ans, et Psalm, quatre ans.

Aucune date de sortie pour Elementary School Dropout n'a encore été annoncée.

