Jamie Dornan a été hospitalisé lors de récentes vacances après avoir été en contact avec des « chenilles toxiques».

La star de The Tourist était au Portugal avec un groupe d'amis, dont le présentateur de Good Morning Britain, Gordon Smart, qui a commencé à se sentir mal. « Nous avons passé un bon moment le premier jour. Nous avons beaucoup joué au golf, sommes sortis, avons bu beaucoup de vin, puis nous sommes passés aux espressos martinis», a déclaré Gordon Smart à l'émission de débat de la BBC The Good, the Bad and the Unexpected.

« Quoi qu'il en soit, le lendemain, nous avons joué au golf, nous nous sentions tous absolument horribles et j'ai commencé à ressentir des picotements dans ma main gauche, puis des chatouillements dans mon bras gauche. Je suis le fils d'un médecin généraliste et je me suis dit, «C'est généralement le signe du début d'une crise cardiaque.»»

Gordon Smart s'est rendu à l'hôpital, et peu après, Jamie Dornan a commencé à ressentir des symptômes similaires. « Jamie a dit, «environ 20 minutes après ton départ, mon bras gauche est devenu engourdi, ma jambe gauche est devenue engourdie, ma jambe droite est devenue engourdie, et je me suis retrouvé à l'arrière d'une ambulance.»» a expliqué Gordon Smart.

Les deux hommes ont commencé à se sentir mieux et ont été autorisés à quitter le centre hospitalier rapidement. Une semaine plus tard, ils ont reçu un appel d'explication de la part d'un médecin.

« Il s'avère qu'il y a des chenilles processionnaires velues sur les terrains de golf du sud du Portugal qui ont tué des chiens et provoqué des crises cardiaques chez des hommes dans la quarantaine», a déclaré Gordon Smart. « Nous avions été en contact avec ces chenilles et nous avons eu beaucoup de chance de nous en sortir vivants.»

