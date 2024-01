Sean 'Diddy' Combs et le géant britannique des boissons Diageo ont annoncé dans un communiqué avoir trouvé un accord. Le rappeur avait porté plainte contre l'entreprise pour « discrimination raciale».

Puff Daddy et Diageo sur le point de « résoudre tous leurs différends».

En juin de l'année dernière, le rappeur a intenté une action en justice contre le géant britannique des boissons alcoolisées basée à Londres, en invoquant une discrimination raciale. L'artiste et magnat des affaires avait affirmé que Diageo avait violé leur accord en ne faisant pas la promotion adéquate de sa marque de tequila, DeLeón. Sean 'Diddy' Combs affirmait que sa marque avait été traitée « moins bien que les autres parce qu'il est noir».

La société avait réagi en juin en mettant fin à son contrat avec le chanteur. Diageo avait dit alors être « attristée que M. Combs ait choisi de décrire un désaccord en affaires d’une autre manière et d’abîmer un partenariat productif», mettant en avant les 100 millions de dollars investis dans la marque DeLeon.

Sept mois après le dépôt de la plainte, Sean Combs et Diageo se sont mis d'accord pour régler l'affaire hors tribunal. Dans une déclaration commune, P. Diddy et Diageo ont annoncé qu'ils « n’entretiennent plus aucune relation commerciale», Diageo devenant ainsi l'unique propriétaire de la tequila DeLeón et de la vodka Cîroc, deux marques dont Sean Combs avait été copropriétaire et dont il avait assuré la promotion au cours des dernières années.

Diageo est un poids lourd de l’industrie des boissons alcoolisées, qui possède plus de 200 marques, dont la bière Guinness et la liqueur Baileys. « Sean Combs et Diageo se sont mis d'accord pour résoudre tous les différends qui les opposent. M. Combs a retiré toutes ses allégations concernant Diageo et abandonnera définitivement ses poursuites pour racisme», annonce également le groupe dans un communiqué.

Aucun autre détail de l'accord n'a été communiqué.

L'artiste de I'll Be Missing You, âgé de 54 ans, est actuellement dans la tourmente pour des ennuis d’un autre ordre. Après avoir récemment réglé une plainte pour viol déposée en novembre 2023 par Casandra Ventura, également connue sous le nom de Cassie, il a depuis été accusé d'agression sexuelle par trois autres femmes. P. Diddy a toujours clamé son innocence.

